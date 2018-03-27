;
Yol Durumu
  1. Galatasaray'a süper yetenek

Avrupa'nın devleri onun için geliyor

Trabzonspor'un genç yıldızı 'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübünün yetkililerinin maçını tribünden takip edecekleri öğrenildi.

Avrupanın devleri onun için geliyor

Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu , Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Etiketler: , , , , , , , ,
  • 27 Mart 2018, Salı 11:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar