Bordo-mavili takımda sergilediği başarılı performans ile son bir yılda değerini iki kat artıran 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.
Avrupa'nın devleri onun için geliyor
Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı'yı izlemek için Avrupa'nın 7 büyük kulübünün yetkililerinin Galatasaray maçını tribünden takip edecekleri öğrenildi.
Etiketler: Manchester City , Atletico Madrid , Borussia Dortmund , UEFA , Yusuf Yazıcı , Arsenal , Barcelona , Galatasaray , Schalke
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