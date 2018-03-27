Bir süredir kuzey ülkelerinde Galatasaray için genç yetenekleri gözlem altına alan Johan Elmander, yeni bir isim keşfetti.
Galatasaray'a süper yetenek
Etiketler: Johan Elmander , Fatih Terim , marcos bolados , Galatasaray
Bir süredir kuzey ülkelerinde Galatasaray için genç yetenekleri gözlem altına alan Johan Elmander, yeni bir isim keşfetti.
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