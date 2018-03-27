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  1. Avrupa'nın devleri onun için geliyor

UEFA'dan radikal karar!

Son dakika haberine göre UEFA, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kurallarında değişikliğe gitti. UEFA, uzatmaya giden maçlarda 4. oyuncu değişikliğin onaylandığını duyurdu. UEFA ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde maçın başlama saatini de değiştirdi

UEFAdan radikal karar!

UEFA'dan son dakika açıklaması! UEFA, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupası'nda yeni sezonda uygulanmak üzere kural değişiklikleri yaptı. UEFA'nın açıklamasına göre 2018-19 sezonundan itibaren bu organizasyonlarda uzatmaya gidecek maçlarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

KADROYA DAHA FAZLA OYUNCU

UEFA'nın duyurduğu diğer bir değişiklik ise, Şampiyonlar Ligi final, Avrupa Ligi finali ve Süper Kupa'da 18 futbolculuk olan maç kadrosu kontejanı, 23 futbolcuya yükseltildi. Yani finale çıkan takımlar yedek kulübesinde 7 değil, 12 futbolcuyu oturtabilecek.

21:45 EFSANESİ SONA ERDİ

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin saatinde de değişikliğe gitti. UEFA, Avrupa saatine göre önceden 20:45 olan klasikleşen saati, 21:00'a çekti. UEFA'nın yaptığı değişiklikle birlikte Şampiyonlar Ligi maçları, gelecek sezondan itibaren TSİ 23.00 ve 00.00'da başlayacak. Salı ve çarşamba günleri belirlenecek olan ikişer maç ise Türkiye saatiyle 20.55 ve 21.55'te başlayacak.

KADROYA YENİ OYUNCU EKLEMEDE SERBESTLİK GELDİ!

UEFA'nın yeni kurallarına göre Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde gruptan çıkan takımlar, herhangi bir kısıtlama olmadan daha önce bildirdikleri kadrolara 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

  • 27 Mart 2018, Salı 13:11
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