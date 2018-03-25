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  1. Milli Takım'da şok sakatlık

Terim neşteri vurdu

teknik direktörü , sezon sonu için planlarını şimdiden yapmaya başladı.

, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek.

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  • 25 Mart 2018, Pazar 15:03
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