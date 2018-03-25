Fatih Terim, 18 maç oynarsa sözleşmesi uzayacak olan ve Latovlevici'nin bu sayıyı doldurmasına izin vermeyecek.
Terim neşteri vurdu
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, sezon sonu için planlarını şimdiden yapmaya başladı.
Etiketler: Fatih Terim , Hakan Balta , Eray İşcan , Umut Gündoğan , tarık çamdal , Ryan Donk , Yasin Öztekin , Jason Denayer , Galatasaray
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