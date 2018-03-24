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Oyunumuz gelecek için umut verdi

, maçı sonrası, “Gelecek için umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk” dedi

Oyunumuz gelecek için umut verdi
A Mircea Lucesu, galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni bir oluşum içinde olduklarını belirten Luce, "Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Disiplinliydik, herkes kendi bölgesini iyi savundu" dedi.

KONTROL BİZDEYDİ
Genç oyunculardan çok memnun olduğun aktaran Rumen teknik adam, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İrlanda kaybetmek istemeyen ve güçlü bir ekipti. Şimdi salı günü Karadağ ile oynayacağımız maça odaklanacağız" diye konuştu.
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