Oyunumuz gelecek için umut verdi

A Milli TakımTeknik DirektörüMircea Lucesu, İrlanda Cumhuriyeti galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Yeni bir oluşum içinde olduklarını belirten Luce, "Gelecek için bana umut veren bir oyun yapısı ortaya koyduk. Disiplinliydik, herkes kendi bölgesini iyi savundu" dedi.
KONTROL BİZDEYDİ Genç oyunculardan çok memnun olduğun aktaran Rumen teknikadam, "Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. İrlanda kaybetmek istemeyen ve güçlü bir ekipti. Şimdi salı günü Karadağ ile oynayacağımız maça odaklanacağız" diye konuştu.
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