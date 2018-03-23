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Yine boş geçmem

G.Saray maçlarında attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Senegalli yıldız, “Çok kritik bir maça çıkacağız. Bana görev gelirse derbide yine gol atacağım” dedi

Yine boş geçmem
Trabzonspor'da son maçlarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Dame N'Doye'den Galatasaray'a mesaj var...

ÇOK KARARLIYIZ
maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli yıldız, "Son iki maçımızı kazanarak Avrupa Kupaları yolunda sağlam bir adım attık. Kalan 8 maça odaklandık. Galatasaray maçında bana görev verildiği taktirde yine gol atacağım" ifadelerini kullandı. Bordo-Mavili takımın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten N'Doye, "Sezon sonunda taraftarımızı mutlu edeceğimiz bir yerde olmalıyız. Çünkü bu taraftar her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.

7 MAÇTA 5 GALİBİYET
, Galatasaray ile oynadığı son 7 maçın 5'ini kazandı. Kaybettiği iki maçtan birine ise hakem Deniz Ateş Bitnel verdiği kararlarla damga vurmuştu.
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