Yine boş geçmem

Trabzonspor'da son maçlarda ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Dame N'Doye'den Galatasaray'a mesaj var...
ÇOK KARARLIYIZ Galatasaray maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Senegalli yıldız, "Son iki maçımızı kazanarak Avrupa Kupaları yolunda sağlam bir adım attık. Kalan 8 maça odaklandık. Galatasaray maçındabana görev verildiği taktirdeyine gol atacağım" ifadelerini kullandı. Bordo-Mavili takımın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten N'Doye, "Sezon sonunda taraftarımızımutlu edeceğimiz bir yerde olmalıyız. Çünkü bu taraftar her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.
7 MAÇTA5 GALİBİYET Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı son 7 maçın 5'ini kazandı. Kaybettiği iki maçtan birine ise hakem Deniz Ateş Bitnel verdiği kararlarla damga vurmuştu.
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