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Aslan durmuyor!

Aslan durmuyor!
G.SARAY, ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Çalışmada, Milli Takım'daki oyuncuların dışında eksik oyuncu yoktu.
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