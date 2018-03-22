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Trabzon'da gol fırtınası

Trabzon, geçen yıl 26 hafta sonunda 28 gol atarken, bu sezon 3 golcü aynı rakamı yakaladı. Fırtına, geçen yıla göre 17 gol fazla attı

Trabzonda gol fırtınası
Trabzon'da geçen yıla göre bu sezon gol bereketi yaşanıyor. Geçen sezon ligin 26. haftası sonunda Bordo- Mavili takım 28 gol kaydederken, bu sezon aynı dönemde sadece santrfor oyuncuları Burak Yılmaz, Dame N'Doye ve Rodallega toplam 28 gol kaydetti. Fırtına, geçen sezon aynı hafta itibarıyla 17 gol fazla attı.

86 DAKİKADA BİR GOL ATIYOR
Trabzon'da Burak Yılmaz 20, N'Doye ve Rodallega ise 4'er gole imza attı. Burak, ligde 86 dakikada bir gol atarken forma giydiği 20 maçın 14'ünde rakip fileleri havalandırmayı başardı.

999 DAKİKA OYNADI
Senegalli N'Doye 18 maçta 999 dakika sahada kalırken rakip filelere 4 gol bıraktı. Tecrübeli oyuncu yaptığı asistlerle de taraftarın gönlünü kazandı.

34 HAFTADA 11 GOL
Rodallega 18 maçta 4 gol attı. 'da geçen sezon Suk, Muhammet, N'Doye ve Rodallega ve Sheidaev 34 haftada 11 gol atmıştı.
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