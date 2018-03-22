Milli ruh yükselecek

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, İrlanda Cumhuriyeti mücadelesi öncesi yayımlanan maç kitapçığında kaleme aldığı yazıda "Antalyalı futbolseverler, bugüne kadar skor ne olursa olsun hep Ay-Yıldızlıları destekleyerek milli futbolcularımızın gerçek dostu olduklarını ispat ettiler. Milli futbolcularımızın da Antalyalı futbolseverlerin samimidesteğine aynı ruhla cevap vereceğinden eminim.Ay-Yıldızlı takımımızda da milli ruh, Antalya'dayeniden yükselecektir." sözlerine yer verdi. Demirören, "Mircea Lucescu ve teknik heyetimizin yeni bir takım kurma çabalarını takdirle izliyor, tüm halkımızdan da gerekli desteği vermesini diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
İSTENİLEN SONUÇLARI ALACAĞIZ Demirören, "Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve Euro 2020'de özlenen sonuçları almasını temenni ediyorum" dedi.
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