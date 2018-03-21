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Şok eden yanıtı!

’a olumsuz yanıt veren , “’nın talibi çok. Eğer 21 milyon Euro ödemezseniz bu iş olmaz” dedi.

Şok eden Talisca yanıtı!
Bu sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ı adeta sırtında taşıyan Anderson Talisca konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı bonservisiyle almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Benfica ile masaya oturdu. Ancak haberler olumsuz.

BENFİCA'NIN TAVRI ÇOK NET
21 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmeye çalışan yönetim "Hayır" yanıtını aldı. Benfica, "Talisca'nın talibi fazla. Eğer 21 Milyon Euro ödemezseniz bu iş olmaz" ifadesini kullandı.

EN AZ 35 MİLYON EURO!
Portekiz kulübünün bu tavrında, Talisca'nın Brezilya kadrosuna alınması büyük bir etken... Benfica yönetimi , genç futbolcuyu 35 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satacağına inanıyor.

SPONSOR FORMÜLÜ MASADA
Fakat Beşiktaş da bu işin peşini bırakmaya niyetli değil... Siyah-Beyazlı yönetim sponsorlarla görüşmeler yaparak Talisca'nın bonservis maliyeti için kaynak arayışlarına başlamış durumda.

38 MAÇTA 20 GOLE KATKI
Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 38 maça çıkan Anderson müthiş bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldız 16 gol atıp 4 asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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