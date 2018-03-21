Şok eden Talisca yanıtı!

Busezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ı adeta sırtında taşıyan AndersonTalisca konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor... Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldızı bonservisiyle almak isteyen Siyah-Beyazlılar, Benfica ile masaya oturdu. Ancak haberler olumsuz.
BENFİCA'NIN TAVRI ÇOK NET 21 milyon Euro'luk opsiyonu aşağıya çekmeye çalışan yönetim "Hayır" yanıtını aldı. Benfica, "Talisca'nın talibi fazla. Eğer 21 MilyonEuro ödemezseniz bu iş olmaz" ifadesini kullandı.
EN AZ 35 MİLYON EURO! Portekiz kulübünün bu tavrında, Talisca'nın Brezilya kadrosuna alınması büyük bir etken... Benfica yönetimi , genç futbolcuyu 35milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satacağına inanıyor.
SPONSOR FORMÜLÜ MASADA Fakat Beşiktaşda bu işin peşinibırakmaya niyetlideğil... Siyah-Beyazlıyönetim sponsorlarlagörüşmeler yaparakTalisca'nın bonservismaliyeti için kaynakarayışlarınabaşlamış durumda.
38 MAÇTA 20 GOLE KATKI Bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda 38 maça çıkan Anderson Talisca müthiş bir performans sergiledi. Brezilyalı yıldız 16 gol atıp 4 asist yaptı ve 20 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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