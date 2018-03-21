Milliyet'in haberine göre; cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden izleyen Fenerbahçe kaptanının, 3-2'lik yenilgiye öfkelenen Fenerbahçe yöneticisi Önder Fırat'ın futbolculara yönelik ağır sözlerine sinirlendiği ve yerinden fırlayarak sert bir şekilde karşılık verdiği belirlendi. "Bu takım, bu sözleri hak etmiyor" diyen tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına sahip çıktığı, yaşadığı rahatsızlığı daha sonra Başkan Aziz Yıldırım'a da aktardığı bildirildi.