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  1. Fellaini’ye PSG’den 3 yıllık teklif!

'de büyük kapışma! ile...

Milliyet'in haberine göre; cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden izleyen kaptanının, 3-2'lik yenilgiye öfkelenen Fenerbahçe yöneticisi 'ın futbolculara yönelik ağır sözlerine sinirlendiği ve yerinden fırlayarak sert bir şekilde karşılık verdiği belirlendi. "Bu takım, bu sözleri hak etmiyor" diyen tecrübeli file bekçisinin arkadaşlarına sahip çıktığı, yaşadığı rahatsızlığı daha sonra Başkan 'a da aktardığı bildirildi.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 07:38
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