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Muslera'dan ve açıklaması!

'ın Uruguaylı kalecisi , milli takım kampında özel açıklamalar yaptı. teklifi aldığını doğrulayan başarılı kaleci, İstanbul'daki hayatı ve Galatasaray'la ilgili de konuştu. İşte Muslera'nın açıklamaları



'ın kalecisi , Uruguay Milli Takımı kampında özel açıklamalar yaptı. Serie A'ya dönme ihtimali, Galatasaray ve Türkiye'deki yaşamıyla ilgili açıklamalar yapan başarılı file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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  • 20 Mart 2018, Salı 22:54
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