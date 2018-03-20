Muslera'dan Galatasaray ve transfer açıklaması!
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takım kampında özel açıklamalar yaptı. Transfer teklifi aldığını doğrulayan başarılı kaleci, İstanbul'daki hayatı ve Galatasaray'la ilgili de konuştu. İşte Muslera'nın açıklamaları
Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı kampında özel açıklamalar yaptı. Serie A'ya dönme ihtimali, Galatasaray ve Türkiye'deki yaşamıyla ilgili açıklamalar yapan başarılı file bekçisinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Etiketler: Fernando Muslera , Galatasaray , transfer
- Milli Takım'da Emre Mor şoku
- Rakip takım gole giderken birbirlerine girdiler
- Ahmet Çakar'dan Alex hakkında şok sözler!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.