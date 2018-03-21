S.Liege Cavanda için kapıyı çaldı

Geçen sezonun başında Trabzonspor'dan transfer edilen fakat bekleneni veremeyen Pedro Cavanda, Standard Liege'e kiralanmıştı... Belçika kulünde çok başarılı bir grafik yakalayan yıldız futbolcu göze girmeyi başardı. Standard Liege kulübü, Galatasaray'la temasa geçerek Cavanda'nın bonservisini almak istediğini iletti. Sarı-Kırmızılılar'ın kapıyı 2.5 milyon Euro'dan açtığı belirlendi.



25 MAÇTA OYNADI AMA GOL ATAMADI

Bu sezon Standard Liege formasıyla lig ve kupada 25 maçta oynayan Cavanda gol ve asist katkısı yapamadı.