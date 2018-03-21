;
Yol Durumu
  1. Balotelli ile sıcak temas
  2. Neto: Fener isterse takımda kalırım

İsmail 3 gün sonra Janssen Nisan’da

2-3 güne kadar takıma katılıyor. Janssen ise Nisan başında dönüyor...

İsmail 3 gün sonra Janssen Nisan’da
Fenerbahçe'ye sakat oyuncularından iyi haberler geldi. Kasığındaki sakatlığı hemen hemen atlatan ve ağrısı kalmayan İsmail Köybaşı'nın 2-3 güne kadar takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Ayak baş parmağındaki kronik ödem nedeniyle ligin 2. yarısında forma giyemeyen ve ayakkabı bile giymekte zorlanan Janssen'in durumu da iyiye gidiyor. Hollandalı santrfor Nisan ayının başında takıma katılacak.
Etiketler: ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar