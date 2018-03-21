İsmail 3 gün sonra Janssen Nisan’da

Fenerbahçe'yesakat oyuncularından iyihaberler geldi. Kasığındakisakatlığı hemen hemenatlatan ve ağrısı kalmayanİsmail Köybaşı'nın 2-3güne kadar takımlaçalışmalarabaşlayacağıbildirildi. Ayak baş parmağındakikronik ödemnedeniyle ligin 2. yarısındaforma giyemeyen veayakkabı bile giymektezorlanan Janssen'indurumu da iyiyegidiyor. HollandalısantrforNisan ayınınbaşındatakıma katılacak.
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