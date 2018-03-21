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Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'de büyük kapışma! Volkan Demirel ile...

Alex'ten yıllar sonra gündemi sarsacak itiraf

... 'ye gelişi de gidişi de olay olmuştu... Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.

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  • 21 Mart 2018, Çarşamba 12:26
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