Alex'ten yıllar sonra gündemi sarsacak itiraf

Alex de Souza... Fenerbahçe'ye gelişi de gidişi de olay olmuştu... Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.