Alex de Souza... Fenerbahçe'ye gelişi de gidişi de olay olmuştu... Brezilyalı yıldız, Sarı-Lacivertli kulübün tarihine adını altın harflerle yazdırırken o dönem yine takımın başında olan teknik direktör Aykut Kocaman ile yaşadıkları kriz sonucunda kulüple yolları ayrılmıştı.
Alex'ten yıllar sonra gündemi sarsacak itiraf
Etiketler: Aykut Kocaman , Fenerbahçe , Alex de Souza
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