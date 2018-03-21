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Dersimiz

kulübü sakatlanan ’a büyük bir jest yaptı. Koltuklara yerleştirilen tişörtlerde milli yıldızımızla ilgili bilgiler de paylaşıldı

Dersimiz Cedi Osman
Geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan Cedi Osman için 'tan büyük bir jest geldi. Milwaukee ile yapılacak maç öncesi koltuklara Cedi Osman tişörtü yerleştiren Cavaliers, tişörtlerin üzerinde milli yıldızımızla ilgili bilgiler de paylaştı. Cedi Osman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir." Cleveland Cavaliers'ın Phoneix Suns ile oynayacağı maçta 'ın parkelere dönmesi bekleniyor. Sol kalçasından sakatlanan Cedi, bu sezon oynadığı 50 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.



HERKES ONU ÇOK SEVİYOR
Cleveland Cavaliers'de en çok sevilen oyuncuların başında yer alan Cedi 50 maçta 3.9 sayı ortalamasıyla oynadı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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