Dersimiz Cedi Osman

Geçtiğimiz hafta Los Angeles Clippers maçında sakatlanan CediOsman için Cleveland Cavaliers'tan büyük bir jest geldi. Milwaukee ile yapılacak maç öncesi koltuklara Cedi Osman tişörtü yerleştiren Cavaliers, tişörtlerin üzerinde milli yıldızımızla ilgili bilgiler de paylaştı. CediOsman'ın tişörtte yazan tanımı şu şekilde: "Cleveland forveti, durmadan koşması ve sonsuz enerjisiyle bilinir." Cleveland Cavaliers'ın Phoneix Suns ile oynayacağı maçta Cedi Osman'ın parkelere dönmesi bekleniyor. Sol kalçasından sakatlanan Cedi, bu sezon oynadığı 50 maçta 3.9 sayı, 2.1 ribaund ve 0.5 asist ortalamaları yakaladı.
HERKES ONU ÇOK SEVİYOR Cleveland Cavaliers'de en çok sevilen oyuncuların başında yer alan Cedi 50 maçta 3.9 sayı ortalamasıyla oynadı.
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