;
Yol Durumu
  1. Şok eden Talisca yanıtı!
  2. 7 yılda 4 şampiyonluk çok özel olacak!

Bafetimbi ’ten örnek hareket

Bafetimbi Gomis’ten örnek hareket
Lige verilen milli takım arası nedeniyle ülkesi Fransa'ya giden Bafetimbi burada bir çocuk hastanesine ziyarette bulunarak buradaki kanser, böbrek hastası ve diğer hastalıklara sahip çocuklara hediyeler verdi. Golcü oyuncu çocuklarla yakından ilgilendi.
Etiketler: ,
  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar