Son yılların en çekişmeli şampiyonluk yarışının yaşandığı Süper Lig'de heyecan artık zirve noktaya ulaşıyor... Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş maçlarının oynandığı 26. haftanın ardından işler iyice kızıştı. Galatasaray, Kadıköy'den aldığı beraberlikle Fenerbahçe ile arasındaki 6 puan farkı korurken, Beşiktaş'ı deviren Başakşehir zirveyle farkı 1'e indirdi. Milli maç arasına giren ligde gözler şimdiden 29. ve 31. haftalara çevrildi. Galatasaray'ın TT Stadı'nda önce Başakşehir, ardından da Beşiktaş ile oynayacağı maçlar şampiyonluk düğümünü büyük oranda çöcezek. Bu iki maçtan çıkacak sonuçlar, şu anda zirvinin 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'yi de bir anda iddialı konuma taşıyabilir. Futbol otoritelerine göre de şampiyonluğun yolu Aslantepe'de oynanacak iki maçtan geçecek.



EVREN TURHAN: "G.SARAY ÇOK AVANTAJLI"

Kesinlikle bu iki maç düğümü çözecek. G.Saray şu an çok avantajlı. Derbilerde Fatih hocanın fark yaratacağını söylemiştim. Eğer G.Saray, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından 4 puan alırsa işi bitirir.



METİN TEKİN: "ARTIK FARK İKİ HAMLE!"

Beşiktaş eğer Başakşehir'i yenseydi en büyük favori olurdu. En büyük kayıp, lider Galatasaray'la farkın 4'e yani, tek hamlelik farktan çıkması oldu. Bu durum kalan haftalara nasıl yansıyacak, göreceğiz.