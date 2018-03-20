Rodrigues’e Ada kancası

Bu sezon Galatasaray formasıyla müthiş bir performansa imza atan Garry Rodrigues'in talipleri giderek artıyor... Newcastle United veWest Ham'ın uzun süredir gündeminde yer alan genç yıldıza İngiltere'den bir kanca daha atıldı. TEKLİF ÇOK YAKIN Ada basınına göre Cenk Tosun'un takımı Everton, Rodrigues'i takip ediyor. Kısa sürede Galatasaray'a resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.
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