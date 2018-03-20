Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nin 27. karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Fox Tel Aviv'i evinde 87-73 mağlup ederek play-off'ta ev sahibi avantajını elde etme yolunda önemli bir zafer kazandı.

İlk yarıyı 45-36 önde kapayan Fenerbahçe Doğuş 3. periyodu 18 sayı farkla 74-56 önde bitirdi. Final periyodunda İsrail temsilcisinin farkı indirme çabaları işe yaramadı ve Fenerbahçe Doğuş rakibini 87-73 mağlup ederek THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 27. maçta 19. galibiyetini aldı.

Maccabi Fox Tel Aviv ise bu sonuçla 14. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe Doğuş'ta Marko Guduric 23 sayı ve 4 asistle THY Avrupa Ligi kariyer rekorunu kırarak sahanın en skorer oyuncusu oldu. Sırp oyuncuya en büyük destek 16 sayıyla Luigi Datome'den geldi. Kostas Sloukas 12 ve Jan Vesely 11 sayıyla Fenerbahçe Doğuş adına çift haneli sayı rakamına ulaşan oyuncular oldular.

Maccabi Fox Tel Aviv adına en skorer oyuncu 13 sayı atan Pierre Jackson olurken Deshaun Thomas ve Jonah Bolden da 12'şer sayı attılar.

FENERBAHÇE DOĞUŞ 87 - 73 MACCABI FOX TEL AVIV

Fenerbahçe Doğuş 16 - 21 Maccabi Fox Tel Aviv (1. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 45 - 36 Maccabi Fox Tel Aviv (2. Periyot Sonucu)

Fenerbahçe Doğuş 74 - 56 Maccabi Fox Tel Aviv (3. Periyot Sonucu)