Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu Emre Mor kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.
Milli Takım'da Emre Mor şoku
Etiketler: Emre Mor , milli takım
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