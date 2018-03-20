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Milli Takımda Emre Mor şoku

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Karadağ ile oynayacağı hazırlık maçları öncesinde aday kadrosuna çağrılan milli futbolcu kampa katılamayacağını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

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  • 20 Mart 2018, Salı 09:48
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