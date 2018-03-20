A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar Ligi ve 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde iç saha ve deplasmanda giyeceği formalar yenilendi. Milliler, iç saha formasını ilk kez 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti ile Antalya Stadyumu'nda oynanacak maçta giyecek.



Nike tarafından tasarlanan, performansta yeniliğin ve ince ayrıntıların dikkat çektiği formalar, Türk kültürünün benzersiz tarzı ve milli gururunun zarif bir yansıması olarak tasarlandı.



AY-YILDIZ KALBİN TAM ÜSTÜNDE

Geleneksel kırmızı göğüs bantlı tasarıma sahip formalarda hızı simgeleyen gölgeli tasarım unsurları yer alırken, Türk Milli Takımı'nın en önemli simgesi olan Ay-Yıldızlı arma, kalbin tam üstünde büyütülerek yer aldı. Ayrıca formanın yaka arkasına da ay-yıldız detayı eklendi.



Tamamen kırmızı renkten oluşan iç saha forması ve beyaz renkteki deplasman formasının göğüs kısmından geçen bant, formaya göz alıcı bir estetik kazandırırken, Milli Takım ruhunu da zirveye çıkartıyor.



Türk Milli Takımı'nın 95 yıllık tarihinden izler taşıyan formalar, oyuncuları sahada baskı altında kuru ve serin tutmaya yardımcı olmak için teri vücuttan arındıran teknolojiyle üretildi.



Forma numaraları formanın sağ göğüs kısmına indirilerek, formanın üzerinde hava geçirgenliği yüksek bir alan yaratıldı. Ayrıca önceki formalarda hava sıcaklığı yüksek olduğunda numaraların formayı sırta yapıştırdığını belirten futbolcuların geribildirimleri ışığında, yeni formada numaraların iç kısmında yapışmayı önleyici Vapor Knit teknolojisi malzeme kullanıldı.



İç saha formasının şortları kırmızı renkte tasarlanırken, deplasman şortlarında beyaz tercih edildi. Şortların dar kesimi, hareket kabiliyetini ve konforu artırmak için önleyici Vapor Knit teknolojisiyle özel tasarlandı.

KOLEKSİYONU YILDIZLAR TANITTI

Milli Takımlarımız için geliştirilen koleksiyonun tanıtımı için A Milli Takımımızın golcüsü Cenk Tosun'un yanı sıra Türk futbolunun gelecekteki yıldızları kamera karşısına geçti. A Milli Takım kadrosuna çağrılan U19 Milli Takımımızın yıldızı Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, U17 Milli Takımımızdan Galatasaraylı Mustafa Kapı, U15 Milli Takımımızdan Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz ile Kadın Milli Takımımızın üç önemli oyuncusu Didem Karagenç, Ecem Cömert ve Ece Türkoğlu, tanıtım çekimlerinde yer aldı.



A Milli Futbol Takımı için tasarlanan iç saha ve deplasman formaları eshop.tff.org üzerinden satışa çıkarıldı. Formalar 29 Mart tarihinden itibaren de bütün Nike mağazaları ve nike.com'dan satışa sunulacak.