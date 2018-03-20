Karadeniz fırtınası Avrupa’yı kafaya taktı

Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle Süper Lig'de 5. sıraya yükselen Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılmakta kararlı... 4. sıradaki Fenerbahçe ile aradaki puan farkını da 6'ya indiren Bordo-Mavililer'in önündeki 8 maçta sadece 1 derbi maçı kaldı. O da milli aradan sonra Galatasaray ile... Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın YeniMalatyaspor maçından sonra oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Size sonuna kadarinanıyorum... 8 finalimizvar... Sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip, Galatasaray ile oynanacak maça büyük önem veriyor. Çalımbay, sezonun son derbisinde galibiyet bekliyor.
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