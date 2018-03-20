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Karadeniz fırtınası Avrupa’yı kafaya taktı

Süper Lig’de 5. sıraya yükselen Trabzon’da futbolcular ve teknik ekip Avrupa Kupaları’na katılmakta kararlı

Karadeniz fırtınası Avrupa’yı kafaya taktı
Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle Süper Lig'de 5. sıraya yükselen Trabzonspor, Avrupa Kupaları'na katılmakta kararlı... 4. sıradaki Fenerbahçe ile aradaki puan farkını da 6'ya indiren Bordo-Mavililer'in önündeki 8 maçta sadece 1 derbi maçı kaldı. O da milli aradan sonra Galatasaray ile... Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın Yeni Malatyaspor maçından sonra oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Size sonuna kadar inanıyorum... 8 finalimiz var... Sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olacağız" ifadelerini kullandı. Trabzonsporlu futbolcular ve teknik ekip, Galatasaray ile oynanacak maça büyük önem veriyor. Çalımbay, sezonun son derbisinde galibiyet bekliyor.
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