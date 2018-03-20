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Fenerbahçe'nin efsaneleri arasında yer almayı başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Türkiye ziyareti gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
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Sporculuğunun yanında aile ve ahlaki yapısıyla aleks tüm Türkiye’nin sevgilisi haline gelmiştir inşallah Fenerbahçe’nin içinde yeralarak yaşamını ailesiyle burada devam eder BJK li olarak onun hayranıyım
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