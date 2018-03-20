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: "Alex haindir, heykeli yıkılmalıdır"

Eski hakem ve futbol yorumcusu , 'nin efsane oyuncusu Alex de Souza hakkında olay sözler sarf etti.



'nin efsaneleri arasında yer almayı başaran Brezilyalı yıldız Alex de Souza'nın Türkiye ziyareti gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
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  • 20 Mart 2018, Salı 17:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ziya Ziya

Sporculuğunun yanında aile ve ahlaki yapısıyla aleks tüm Türkiye’nin sevgilisi haline gelmiştir inşallah Fenerbahçe’nin içinde yeralarak yaşamını ailesiyle burada devam eder BJK li olarak onun hayranıyım

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 20.03.2018 20:25
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