Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adaylar arasındaki gerilim iyice yükseldi.

Aziz Yıldırım, uzun süre sonra adını andığı Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübü böldüğünü söyledi.

"KONGRE ÇIĞIRTKANLIĞI YAPIYOR"

Yöneticiler ve dernek başkanlarıyla buluşan Aziz Yıldırım, Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi ve " 'Kongre çığırtkanlığı yapmayacağız' kisvesi altında 1,5 yıldır kongre çığırtkanlığı yapılıyor. Geçen sezonun ortasında, Konya maçımıza 1-2 saat kala Ali Koç başkan adaylığını 'Her şartta adayım' diyerek açıkladı. O günden bu güne, tüm camianın dikkati artık kongredeydi. Herkes başta futbol takımımız olmak üzere takımlarımızı 2. plana itti ve kongre konuşmaya başladı. Yaşanan her başarısızlığın ardından kongre sopası devreye girdi. Taraftarlar ikiye bölündü, sosyal medyada uzun süredir güdümlü hesaplar sayesinde başlamış olan gerginlik artık sokağa yansımaya başladı. Tebrik ediyorum kendisini, 3 Temmuz'da başarılamayan ayrışma şimdi başarıldı." dedi.





"G.SARAY MAÇINDA 3 PENALTIMIZ VERİLMİYOR"

Galatasaray derbisinde hakem Bülent Yıldırım'ın Fenerbahçe aleyhinde bir maç yönettiğini iddia eden Yıldırım "Galatasaray maçında 3 penaltımız verilmiyor. Bunlardan 1 tanesi verilse maç kopacak ama Bülent Yıldırım'ın sahaya bir misyonla çıktığı o kadar belli ki, siz isterseniz Messi'yi transfer edin, futbolu yöneten mekanizma şampiyonu önceden belirlediği sürece bir şey değişmiyor. Bir takımın lehine olan 3 penaltının birinde bile hakem penaltıya hükmedemiyorsa siz nasıl olacak da maçı kazanacaksınız? Kaç tane daha penaltı kazanmanız gerekiyor ki hakem sizin lehinize penaltı verebilsin? Hafta sonu diğer maçları seyrediyorum da hakemler bizim dışımızda her takım için cesurca kararlar verebiliyor. Bülent Yıldırım bizim pozisyonumuza penaltıyı vermiyor, sonra gidiyor Galatasaray'ın da hakkını yiyerek eyyam yapıyor; çünkü hatasının farkında. Bütün bir maç böyle geçti, önceki haftalar da bundan farklı değildi." şeklinde konuştu.





"PUAN KAYBEDİNCE FETÖ SALDIRIYA GEÇİYOR"

Yaşanan puan kayıplarından sonra FETÖ bağlantılı sosyal medya hesaplarının Fenerbahçe'ye operasyon yaptığını söyleyen Başkan, "Bu ortamdan hakemler de faydalanıyor, TFF ve Fenerbahçe düşmanları da. Sosyal medyada özellikle FETÖ bağlantılı hesapların, Fenerbahçe puan kaybettiğinde saldırıya geçtiğine şahit oluyoruz. Sahadaki hakem 'Nasılsa kongre var, kimse benden hesap soramaz' mantığıyla hareket ediyor, o güven ile maça geliyor. MHK, Fenerbahçe Kongre sathı mahalline girdi, kimsenin umurunda olmaz diye kafasına göre atamalar yapıyor, Biz de bir yandan saha dışı bu güçlerle bir yandan da saha içinde rakiple mücadele ediyoruz. Kiminle mücadele ediyoruz, tek başımıza mücadele ediyoruz. Bu kulüp bunları hak etmiyor, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne bunlar yakışmıyor. Kongre Haziran'da orada duruyor, zaten gideceğiz. Derdiniz Fenerbahçe'yi aşağı çekip bundan kendinize edebiyat malzemesi yaratmak ise, bu başka bir konu." ifadelerini kullandı.