Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerin berabere kalmasının ardından haftanın merak edilen bir diğer maçı da Başakşehir-Beşiktaş mücadelesiydi. Ev sahibi Başakşehir uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Şenol Güneş'i çıldırtan hareket
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçı sırasında kulübede rahat tavırlar sergileyen Caner Erkin'i görünce küplere bindi.
Etiketler: Caner Erkin , Şenol Güneş , Beşiktaş , Başakşehir
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