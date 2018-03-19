Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerin berabere kalmasının ardından haftanın merak edilen bir diğer maçı da Başakşehir-Beşiktaş mücadelesiydi. Ev sahibi Başakşehir uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu.