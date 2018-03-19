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Yol Durumu
  1. Altın fırsatı kaçırdı

'i çıldırtan hareket

teknik direktörü , maçı sırasında kulübede rahat tavırlar sergileyen 'i görünce küplere bindi.

Şampiyonluk yolunda ezeli rakiplerin berabere kalmasının ardından haftanın merak edilen bir diğer maçı da - mücadelesiydi. Ev sahibi Başakşehir uzun süre bir kişi eksik oynamasına rağmen sahadan galip ayrılan taraf oldu.

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  • 19 Mart 2018, Pazartesi 12:14
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