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Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldılar...

Milli Takım'da sakatlık şoku! 23 Mart'ta İrlanda Cumhuriyeti, 27 Mart'ta ise Karadağ ile karşı karşıya gelecek olan Milli Takım'da oynadıkları son maçlarda sakatlanan Oğuzhan Özyakup ile Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı. Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldılar...

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Dün kulüp takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların ardından yapılan MRI tetkikleri sonrası sağ adduktor adalelerinden sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerlerine, Medipol Başakşehir kulübünden Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

  • 19 Mart 2018, Pazartesi 13:26
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