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  1. Başakşehir tribünlerinde muhteşem koreografi

'ta iki yıldız cezalı duruma düştü

'ta 22. dakikada gören , ve 70. dakikada sarı kart gören Adriano   maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaşta iki yıldız cezalı duruma düştü
Spor Toto 'in 26. haftasında sahasında 'ı ağırladı. Mücadelenin 22. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu gördü ve cezalı duruma düştü. Aynı zamanda siyah-beyazlı ekipte 70. dakikada sarı kart gören Adriano'da cezalı duruma düşerek, Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan mücadelesinde forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'E CAİÇARA VE CLİCHY'DEN KÖTÜ HABER
Mücadelenin 62. dakikasında Başakşehirli oyuncu Caiçara ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Aynı zamanda 'de 61. dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü ve Akhisar maçında forma giyemeyecek.
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  • 18 Mart 2018, Pazar 21:28
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