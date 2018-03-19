3 maçı al şampiyon ol

Kritik Fenerbahçemaçından0-0'lık beraberlikleçıkan Galatasarayskordan memnun...Hem çok zorlubir deplasmandan yenilmedençıkan hemde rakibiyle puan farkınıkoruyan Sarı-Kırmızılılarartık kalan 8maça kilitlendi. Teknikdirektör Fatih Terim21. şampiyonluğu getirecekşifreyi belirledi.
ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATARIZ Tecrübelihoca, futbolcularına"Artık hemmaç final. Fakatevimizde Trabzon,Başakşehir veBeşiktaş maçlarınıkazanırsak şampiyonlukyolunda dev biratım atarız" dedi.
ALNINIZDAN ÖPÜYORUM Derbideortaya konanmücadeledendolayı takımıkutlayan Terim,"Hepinizi alnınızdanöpüyorum. Galibiyetikaçırdık ama Galatasarayruhunu ortayakoyduk" diye konuştu.
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