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3 maçı al şampiyon ol

Tecrübeli hoca, “Kalan tüm maçlar final. Fakat evimizde , ve ’i yenersek hedefe ulaşırız” diye konuştu

3 maçı al şampiyon ol
Kritik Fenerbahçe maçından 0-0'lık beraberlikle çıkan Galatasaray skordan memnun... Hem çok zorlu bir deplasmandan yenilmeden çıkan hem de rakibiyle puan farkını koruyan Sarı-Kırmızılılar artık kalan 8 maça kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim 21. şampiyonluğu getirecek şifreyi belirledi.

ÇOK BÜYÜK BİR ADIM ATARIZ
Tecrübeli hoca, futbolcularına "Artık hem maç final. Fakat evimizde Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş maçlarını kazanırsak şampiyonluk yolunda dev bir atım atarız" dedi.

ALNINIZDAN ÖPÜYORUM
Derbide ortaya konan mücadeleden dolayı takımı kutlayan Terim, "Hepinizi alnınızdan öpüyorum. Galibiyeti kaçırdık ama Galatasaray ruhunu ortaya koyduk" diye konuştu.
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