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Süper Lig oyuncuları kaza yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Lucas, Douglas ve Maniatis’in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Süper Lig oyuncuları kaza yaptı!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında bugün oynan Göztepe maçının ardından Aytemiz Alanyasporlu Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç kaza yaptı.

Alanyaspor'lu futbolcular Lucas, Douglas ve Maniatis'in içinde bulunduğu araç, Göztepe maçı sonrası Alanya merkeze dönerken, kaza yaptı. Büyük maddi hasar oluşan kazada, futbolcuların kazayı yara almadan atlattı.

  • 18 Mart 2018, Pazar 16:58
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