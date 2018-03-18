Devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor ücretle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli golcümüz Cenk Tosun, son haftalarda attığı gollerle İngilizlerin gündemine oturmayı başardı.
İngiliz basınından "Tosun Paşa"ya övgü
İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda Stoke City'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun'dan övgüyle bahsetti.
Etiketler: Cenk Tosun , Stoke City , Premier Lig , Daily Mail , Beşiktaş , İngiliz , transfer
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