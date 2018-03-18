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basınından "Tosun Paşa"ya övgü

basını, İngiltere 'in 31. haftasında Everton'ın deplasmanda 'yi 2-1 yendiği maçta takımının iki golünü atarak galibiyetin mimarı olan 'dan övgüyle bahsetti.

Devre arası döneminde 'tan rekor ücretle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli golcümüz , son haftalarda attığı gollerle lerin gündemine oturmayı başardı.

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  • 18 Mart 2018, Pazar 15:39
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