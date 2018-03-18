Dev derbi Başakşehir'in
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. 10 kişi kalan ev sahibi takım Beşiktaş'ı 1-0 yenmeyi başardı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş karşılaştı.Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında
Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı ağırladı.
Mücadeleyi Başakşehir 28. dakikada Eljero Elia'nın attığı golle 1-0 kazandı. Aynı zamanda turuncu-lacivertli takımda
62. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Junior Caicara, takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 53'e yükseltirken, Beşiktaş ise 50 puanda kaldı.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Da Costa topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
6. dakikada Adriano'nun penaltı noktası civarında kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top, Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert vuruşunda, kaleci Fabricio meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.
20. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın sağdan yaptığı ortada Adebayor arka direkte topa vurdu. Diğer direk dibine açılan meşin yuvarlağı Visca kaleye gönderdi. Tosic çizgi üzerinde topa müdahale etti ve meşin yuvarlağı kornere atarak golü önledi.
28. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Adebayor'un sağ taraftan kaptığı topla başlayan atakta Visca, meşin yuvarlağı ceza sahası önüne çevirdi. Elia gelişine yerden bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
39. dakikada Babel'in uzak mesafeden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Medipol Başakşehir , Spor toto , Volkan Babacan , Beşiktaş
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