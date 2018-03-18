Şenol Güneş, Başakşehir önündeki taktiği belirledi

Beşiktaş, Başakşehir önünde bugün en kritik maçlarından birine çıkacak. 2 sezondan beri yenemedikleri rakiplerini bu kez devirmek isteyen Şenol Güneş imha planını belirledi. Başakşehir'in en etkili isimleri olan Visca, Mossoro ve Adebayor'a özel önlem alacak olan tecrübeli hoca bu isimlere adım attırmamayı planlıyor.
GÜNEŞ TÜM PLANLARINI YAPTI Başakşehir' in maça hızlı başlayacağını düşünen Güneş önce rakibini durdurmayı ardından da etkili ataklarla vurmayı hedefliyor. Güneş bu maçta oyun kurgusunu Babel ve Talisca'nın üzerine kurdu.
BABEL FORVETE YAKIN OLACAK EMRE Belözoğlu'nun forma giyemeyecek olmasını bir avantaj olarak gören Güneş, Babel'i bu maçta forvete yakın oynatarak gol yüzdesini artırmayı hedefliyor.
NEGREDO İLE BAŞLAYACAK Başakşehir' in 2. yarı oynadığı tüm maçları kasetlerden bir kez daha izleyen Şenol Güneş rakibin zaaflarını belirledi. Güneş'in maça yine Negredo ile başlayacağı öğrenildi.
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