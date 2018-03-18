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  2. "Şampiyonluğu istiyorsak kazanmalıyız"

, önündeki taktiği belirledi

Tecrübeli hoca Visca, Mossoro ve Adebayor’a özel önlem aldı. ve Babel ise imha planında yine başrol oynayacak.

Şenol Güneş, Başakşehir önündeki taktiği belirledi
, önünde bugün en kritik maçlarından birine çıkacak. 2 sezondan beri yenemedikleri rakiplerini bu kez devirmek isteyen imha planını belirledi. Başakşehir'in en etkili isimleri olan Visca, Mossoro ve Adebayor'a özel önlem alacak olan tecrübeli hoca bu isimlere adım attırmamayı planlıyor.

GÜNEŞ TÜM PLANLARINI YAPTI
Başakşehir' in maça hızlı başlayacağını düşünen Güneş önce rakibini durdurmayı ardından da etkili ataklarla vurmayı hedefliyor. Güneş bu maçta oyun kurgusunu Babel ve 'nın üzerine kurdu.

BABEL FORVETE YAKIN OLACAK
EMRE Belözoğlu'nun forma giyemeyecek olmasını bir avantaj olarak gören Güneş, Babel'i bu maçta forvete yakın oynatarak gol yüzdesini artırmayı hedefliyor.

NEGREDO İLE BAŞLAYACAK
Başakşehir' in 2. yarı oynadığı tüm maçları kasetlerden bir kez daha izleyen Şenol Güneş rakibin zaaflarını belirledi. Güneş'in maça yine Negredo ile başlayacağı öğrenildi.
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