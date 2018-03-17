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, Kadıköy'de yine kazanamadı

'in 26. haftasındaki derbide 'yle 0-0 berabere kalan , rakip sahadaki kazanamama serisini 22 maça çıkardı. 2012'de oynanan derbide Baros'un vuruşu 90+4'te direkten dönerken bu akşam da Maicon'un frikiğinde top direkten auta çıktı ve Kadıköy büyüsü yine bozulmadı. Fenerbahçe karşısında deplasmanda son galibiyetini 22 Aralık 1999'da alan sarı-kırmızılı ekip, sonraki 22 resmi maçın 7'sinde berabere kalıp 15'ini kaybetti

Galatasaray, Kadıköyde yine kazanamadı

'in 26. haftasında 'ye konuk olan , rakibine karşı deplasmanda galibiyet hasretini sürdürdü.

Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 22 Aralık 1999'da 2-1'lik sonuçla alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 18 yılı aşkın sürede rakibini deplasmanda yenmeyi yine başaramadı.

Galatasaray, 1999'daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy'de 22. kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3'ü Türkiye Kupası, 19'u lig olmak üzere Kadıköy'de çıktığı 22 resmi müsabakada 15 kez yenildi, 7 defa da berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 6 yıl önce oynanan maçta da sarı-kırmızıların bir şutu son dakikalarda direkten dönmüştü.


17 Mart 2012
Milan Baros'un direkten dönen topuyla Fenerbahçe - Galatasaray debisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Milan Baros'un 90+4. dakikada yaptığı vuruş direkten dönmüştü.

Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 2-2 berabere kalmıştı.


17 Mart 2018
Maicon'un 89. dakikada yaptığı serbest vuruş direkten döndü.

Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşmada Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray 0-0 berabere kaldı.



KADIKÖY'DE 14 GOL ATTI, 43 GOL YEDİ
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı.

Sarı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.

Galatasaray, Kadıköy'de çıktığı 22 maçın 12'sinde skor üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı.



GALATASARAY'IN KADIKÖY KARNESİ
Galatasaray'ın Kadıköy'de galip gelemediği son 22 resmi maç ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç (FB-GS)
07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4
06.05.2001 Süper Lig 2 - 1
16.02.2002 Süper Lig 1 - 0
06.11.2002 Süper Lig 6 - 0
29.02.2004 Süper Lig 2 - 1
22.05.2005 Süper Lig 1 - 0
08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1
22.04.2006 Süper Lig 4 - 0
03.12.2006 Süper Lig 2 - 1
08.12.2007 Süper Lig 2 - 0
03.02.2008 Türkiye Kupası 0-0
09.11.2008 Süper Lig 4 - 1
25.10.2009 Süper Lig 3 - 1
24.10.2010 Süper Lig 0 - 0
17.03.2012 Süper Lig 2 - 2
12.05.2012 Süper Lig 0 - 0
12.05.2013 Süper Lig 2 - 1
10.11.2013 Süper Lig 2 - 0
08.03.2015 Süper Lig 1 - 0
25.10.2015 Süper Lig 1 - 1
20.11.2016 Süper Lig 2 - 0
17.03.2018 Süper Lig 0 - 0


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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 22:10
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