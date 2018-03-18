Ahmet Çakar: Bülent adlı hakem!

Önce şunu söyleyeyim, Bülent Yıldırım'ın yaptığı hakemlik falan değil. Dün gece adaletsizliğin, haksızlığın, eyyamın altın harflerle kitabını yazdı. Sanki ona biri emir vermişçesine, 'Maç berabere bitsin, adam falan atma, şiş de yanmasın kebap da' demişçesine bir karşılaşma yönetti. Çağdaş futbol hakemliğinin çok uzağında, rezalet bir performans gösterdi.
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