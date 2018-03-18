;
Yol Durumu
  1. Rıdvan Dilmen: Tam bir kör dövüşüydü
  2. Hanedar & Çetinkaya arasında yüksek gerilim!

Ahmet Çakar: Bülent adlı hakem!

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma 0-0'lık skorla sonuçlandı. SABAH'ın usta kalemi Ahmet Çakar, dev derbiyi ve tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.

Önce şunu söyleyeyim, Bülent Yıldırım'ın yaptığı hakemlik falan değil. Dün gece adaletsizliğin, haksızlığın, eyyamın altın harflerle kitabını yazdı. Sanki ona biri emir vermişçesine, 'Maç berabere bitsin, adam falan atma, şiş de yanmasın kebap da' demişçesine bir karşılaşma yönetti. Çağdaş futbol hakemliğinin çok uzağında, rezalet bir performans gösterdi.

  • 18 Mart 2018, Pazar 10:56
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar