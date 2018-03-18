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Fark artık suni değil

Beraberlik Fener’e yaramadı. G.Saray ile fark hala 6. Maç eksiği olan Başakşehir ve Beşiktaş ise 2 puan önde.

Fark artık suni değil
ligin ilk yarısında 9 puan geriye düştüğünde , "Bu fark suni, kapanacak" demişti ve haklı çıkmıştı. Ama dün itibariyle puan farkı suni gözükmüyor. Fenerbahçe, 8 hafta kala 'ın 6 puan gerisinde. 1 maç eksiği olan Beşiktaş ve Başakşehir ise Fenerbahçe'nin 2'şer puan önünde bulunuyor.
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