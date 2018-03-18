;
Yol Durumu
  1. Trabzon evinde 92 gündür kazanamıyor
  2. Galatasaray, Kadıköy'de yine kazanamadı

"En az 1 puan alacağız"

En az 1 puan alacağız
Evkur 'un stoperi Arturo Mina, 'in mücadeleci yapısıyla Avrupa ligleri seviyesinde olduğunu söyledi. Mina, "Trabzon maçından puan ya da puanlarla ayrılacağız" dedi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar