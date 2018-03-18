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tribünlerinde muhteşem koreografi

, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol 'e konuk oldu. şehitlerini anma gününde Başakşehir trübünleri muhteşem bir koreografiye imza attı.

Başakşehir tribünlerinde muhteşem koreografi
Medipol tribünleri için muhteşem bir koreografiye imza attılar. İşte o koreografi...



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  • 18 Mart 2018, Pazar 19:13
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