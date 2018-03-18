Rıdvan Dilmen: Tam bir kör dövüşüydü

En başından söyleyeyim, dün gece Galatasaray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör dövüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga vuramadı.Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi.
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