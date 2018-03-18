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Rıdvan Dilmen: Tam bir kör dövüşüydü

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. SABAH Gazetesi Yazarı Rıdvan Dilmen derbiyle ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

En başından söyleyeyim, dün gece Galatasaray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör dövüşü yaptı. Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga vuramadı.Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi.

  • 18 Mart 2018, Pazar 12:48
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