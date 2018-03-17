Fenerbahçe-Galatasaray maçına saatler kala sarı-kırmızılıların teknik direktörü, dev derbinin planlarını yaptı. 19 yıl sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmek isteyen Terim'den oyunculara talimat yağdı!
Terim'in Kadıköy parolası
Etiketler: Fatih Terim , Kadıköy , Fenerbahçe , Galatasaray
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Ne planiymis o .. GS oradan çıkamaz bu böyle biline.
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