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Terim'in parolası

- maçına saatler kala sarı-kırmızılıların teknik direktörü, dev derbinin planlarını yaptı. 19 yıl sonra Fenerbahçe'yi 'de devirmek isteyen Terim'den oyunculara talimat yağdı!

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 10:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Ne planiymis o .. GS oradan çıkamaz bu böyle biline.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 17.03.2018 16:03
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