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Cenk Tosun Rooney'i saf dışı bıraktı!

Rooney'nin son kaçırdığı penaltının ardından jet bir karar veren 'Big Sam' lakaplı teknik adam, Türkiye'deki penaltı performansı mükemmel olan Cenk Tosun'u takımın yeni penaltıcısı yaptı.

  • 16 Mart 2018, Cuma 23:02
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