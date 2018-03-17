"Dünyanın sayı derbilerinden biri", "Bundan ateşlisi yok", "Bu rekabet çok farklı"... Fenerbahçeile Galatasaray arasında oynanan her maç farklı bir heyecan yaşattı. Ancak işin açıkçası, her ne kadar 'dünya derbisi' desek de Türkiye dışında bu rekabete ilgi gösteren yoktu.
Dünyanın gözü derbide olacak
Etiketler: süper lig , Galatasaray , Fenerbahçe
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