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Dünyanın gözü derbide olacak

Dünyanın gözü derbide olacak

"Dünyanın sayı derbilerinden biri", "Bundan ateşlisi yok", "Bu rekabet çok farklı"... ile arasında oynanan her maç farklı bir heyecan yaşattı. Ancak işin açıkçası, her ne kadar 'dünya derbisi' desek de Türkiye dışında bu rekabete ilgi gösteren yoktu.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 12:40
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