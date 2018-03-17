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Odaya kilitlendi rapor hazırlıyor...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan , buna rağmen takımdan giddecek ve kalacak oyuncuları raporluyor.

Odaya kilitlendi rapor hazırlıyor...
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına rağmen, takımdaki oyuncuların genel durumu ve gelecek sezon için transfer yasağı kalkması durumunda alınması gereken oyuncularla ilgili geniş bir rapor hazırlıyor... Tecrübeli teknik adamın takımdaki oyuncuların performansıyla da ilgili bir dosya hazırladığı bildirildi. Çalımbay, bu raporu o dönemki yönetime sunacak.
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