Odaya kilitlendi rapor hazırlıyor...

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasına rağmen, takımdaki oyuncuların genel durumu ve gelecek sezon için transfer yasağıkalkması durumunda alınması gereken oyuncularla ilgili geniş bir rapor hazırlıyor... Tecrübeli teknik adamın takımdaki oyuncuların performansıyla da ilgili bir dosya hazırladığı bildirildi. Çalımbay, bu raporu o dönemki yönetime sunacak.
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