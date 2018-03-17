Lucescu’dan Zeki ve Okan sürprizi!
İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Okan Koçuk (İstanbulspor)
Serkan Kırıntılı (Konyaspor)
Volkan Babacan (B.Şehir)
Gökhan Gönül (Beşiktaş)
Kaan Ayhan (F.Düsseldorf)
Zeki Çelik (İstanbulspor)
Çağlar Söyüncü (Freiburg)
Ömer Toprak (Dortmund)
Serdar Aziz (Galatasaray)
Uğur Demirok (Trabzon)
Hasan Ali (Fenerbahçe)
Ömer Bayram (Akhisar)
Abdülkadir Ömür (Trabzon)
Okay Yokuşlu (Trabzon)
Yusuf Yazıcı (Trabzon)
Cengiz Ünder (Roma)
Emre Mor (Celta)
Emre Akbaba (Alanya)
Mehmet Topal (F.Bahçe)
Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)
Selçuk İnan (G.Saray)
Hakan Çalhanoğlu (Milan)
Yunus Mallı (Wolfsburg)
Cenk Tosun (Everton)
Enes Ünal (Villarreal)
Etiketler: TFF , aday kadro , A Milli Futbol Takım
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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