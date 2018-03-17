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Lucescu’dan Zeki ve Okan sürprizi!

Lucescu’dan Zeki ve Okan sürprizi!
ı'nın, 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta deplasmanda Karadağ ile oynayacağı özel maçların su açıklandı. Teknik Direktör Mircea Lucescu'nun 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaleci Okan Koçuk ve sağ bek Zeki Çelik'i aday kadroya çağırması sürpriz olarak yorumlandı.


İŞTE A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Okan Koçuk (İstanbulspor)

Serkan Kırıntılı (Konyaspor)

Volkan Babacan (B.Şehir)

Gökhan Gönül (Beşiktaş)

Kaan Ayhan (F.Düsseldorf)

Zeki Çelik (İstanbulspor)

Çağlar Söyüncü (Freiburg)

Ömer Toprak (Dortmund)

Serdar Aziz (Galatasaray)

Uğur Demirok (Trabzon)

Hasan Ali (Fenerbahçe)

Ömer Bayram (Akhisar)

Abdülkadir Ömür (Trabzon)

Okay Yokuşlu (Trabzon)

Yusuf Yazıcı (Trabzon)

Cengiz Ünder (Roma)

Emre Mor (Celta)

Emre Akbaba (Alanya)

Mehmet Topal (F.Bahçe)

Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş)

Selçuk İnan (G.Saray)

Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Yunus Mallı (Wolfsburg)

Cenk Tosun (Everton)

Enes Ünal (Villarreal)
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