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Yaptınız yine yaparsınız...

’in futbolcularını işte bu sözlerle motive ettiği öğrenildi

Yaptınız yine yaparsınız...
Beşiktaş Teknik Direktörü 'ten müthiş motivasyon... Tecrübeli teknik adamın antrenmanlarda futbolcularıyla yaptığı toplantıda, "Siz son iki sezonun şampiyonusunuz, yaptınız yine yaparsınız" dediği ve oyuncularını bu sözlerle motive ettiği öğrenildi. Güneş'in ayrıca, "'den galibiyetle dönersek sezonu yine şampiyonlukla tamamlarız" dediği öğrenildi.
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