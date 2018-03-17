Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe ile karşılaşacakları dev derbi öncesi Ülker Stadyumu'na geldi. Ancak bu geliş sırasında herkesi korkutan tatsız bir olay yaşandı.
Galatasaraylı taraftar otobüsten düştü!
Galatasaraylı bir taraftar, Fenerbahçe maçı öncesi otobüsten düştü! Galatasaray taraftarı Ülker Stadyumu'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan Galatasaray taraftarı, kanlar içerisinde yerde kaldı. Yaralı taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Galatasaray , Fenerbahçe , ülker stadyumu , yaralı
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