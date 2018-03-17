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lı taraftar otobüsten düştü!

lı bir taraftar, maçı öncesi otobüsten düştü! Galatasaray taraftarı 'na ulaştığı sırada otobüsten düştü. Düştüğü sırada kafasından yaralanan Galatasaray taraftarı, kanlar içerisinde yerde kaldı. taraftar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

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  • 17 Mart 2018, Cumartesi 17:51
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