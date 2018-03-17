Kadıköy'de sessiz derbi

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Kazanıp farkı 3'e indirmek isteyen Fenerbahçe ile, Kadıköy'deki 19 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen lider Galatasaray'ın düellosu başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

Kaleciler Muslera ve Volkan Demirel'in kurtarışlarıyla devleştiği maçta Galatasaray'ın 88. dakikada 1 topu direkten döndü.

VOLKAN DEMİREL RODRİGUES'E GEÇİT VERMEDİ

48. dakikada Galatasaray mutlak bir golü kaçırdı. Sol kanattan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunu kaleci Volkan çıkarttı. Dönen topu Gomis tamamlamak istedi ama top savunmadan sekti.

FERNANDAO'NUN GOLÜ İPTAL

Fenerbahçe'de 72. dakikada Dirar'ın yerine oyuna giren Fernandao, 78. dakikada ağları havalandırdı ama gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

FATİH TERİM'DEN GALİBİYET HAMLESİ

Fatih Terim 83. dakikada kazanmak için bir hamle yaptı. Feghouli oyundan çıkarken Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü.

MUSLERA KARŞI KARŞIYA KURTARDI

Fernandao yakın mesafeden vurdu. 86. dakikada Muslera gole izin vermedi.

MAICON DİREKLERİ SALLADI

Maicon'un 89. dakikada kullandığı serbest vuruşta, direğe çarpan top dışarıya çıktı.

19 YILLIK HASRETİ BİTİRME FIRSATINI TOLGA KULLANAMADI!

90+4'te Galatasaray çok net bir gol kaçırdı. Tolga Ciğerci golü kaçırdı. Tolga'nın penaltı noktası üzerinden şutta kaleci Volkan Demirel çok kritik bir kurtarış yaptı.