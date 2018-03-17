Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki aldı.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan da bu hareketi kınarken, tepkilerini dile getirdiler.
F.Bahçe yöneticisinden şok hareket!
Fenerbahçe'nin stad ve tesislerden sorumlu yöneticisi Ali Cenk Başak, Galatasaray tribünlerine el hareketi yaptı. Başak, bu hareketi sonrası Galatasaraylılardan büyük tepki çekti
Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki aldı.
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