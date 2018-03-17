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F.Bahçe yöneticisinden şok hareket!

Fenerbahçe'nin stad ve tesislerden sorumlu yöneticisi Ali Cenk Başak, Galatasaray tribünlerine el hareketi yaptı. Başak, bu hareketi sonrası Galatasaraylılardan büyük tepki çekti

F.Bahçe yöneticisinden şok hareket!

Başak'ın yaptığı hareketler sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından yoğun tepki aldı.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın, Galatasaray taraftarlarına yönelik yaptığı hareketler büyük tepki çekti.



Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan da bu hareketi kınarken, tepkilerini dile getirdiler.

  • 17 Mart 2018, Cumartesi 19:03
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