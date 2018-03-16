Kadıköy'ün gücünü hissettirin
Kocaman derbi taktiğini belirledi. Fener santra ile birlikte agresif oynayıp Kadıköy’ün havasını rakibine hissettirecek. Yardımlaşma en üst seviyede olacak. Gomes ve Rodrigues'in bağlantısı kesilip Galatasaray'ın hücum gücü azaltılacak
FENER'İN YAPACAKLARI
1 BASKIYI HİSSETTİRECEKLER
Galatasaray'a deplasmanda olduğu hissettirilecek. Santra ile birlikte agresif ve baskılı oynanacak. Maicon ve Serdar'a çıkarken pres yapılacak. Yardımlaşma en üst düzeyde olacak.
2 PAS BAĞLANTILARI KESİLECEK
Topu alan rakibi en az 2 Fenerli karşılaşacak. Etkili pas zincirine sahip Gomis-Rodrigues'in pas bağlantısı kesilecek. Orta alanın pas alıp kaleye yüzünü dönmesi engellenecek.
3 YAN TOP ZAAFININ ÜZERİNE GİDİLECEK
Hücumda kanatlara inilecek. Fernandao ve Giuliano'ya orta yapılıp rakip defansın yan top zaafından yararlanılacak. Duran toplarda da Fener'in stoperleri ceza sahası içinde olacak.
FENER'İN YAPMAYACAKLARI
1 ÇIKARKEN RİSK ALINMAYACAK
Hücuma çıkarken risk alınmayacak. Gereksiz top kaybı yapılmayacak. Çıkışlarda isabetli paslarla rakibe dengesiz yakalanma şansı verilmeyecek. Çünkü rakip bunu kovalayacak.
2 SIRTI DÖNÜK SERVİS YASAK!
Rodrigues ve Feghouli'nin topla kolay buluşmasına engel olunacak. Gomis'in sırtı dönüp pas servisi yaptığı biliniyor. Buna seyirci kalınmayacak ve engellenecek.
3 TAKTİK DİSİPLİNDEN TAVİZ YOK
Yenik duruma düşüldüğünde kesinlikle panik yapılmayacak. Daha önce de Galatasaray'ın öne geçtiği ama maçın çevrildiği unutulmayacak. Taktik disiplinden 1 saniye bile taviz verilmeyecek.
Etiketler: Aykut Kocaman , Kadıköy , Galatasaray , Fenerbahçe
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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