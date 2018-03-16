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aşkı bambaşka!

nün ardından arkadaşları ile birlikte soluğu ’te alan müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mekan “I love you Alex" tezahüratıyla inledi

Alex aşkı bambaşka!
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı ve yıldızı Alex de Souza kitabını imzalaması için geldiği İstanbul'da yoğun sevgi seli yaşadı. Gündüz Emaar Square'de gerçekleştirilen sonrası Breziyalı efsane yıldız soluğu Etiler Nusret'te aldı. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda tercümanlığı yapan Samet Güzel ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Alex, içeride müşteriler tarafından yoğun ilgi ile karşılaştı. Hayranlarıyla tek tek fotoğraf çekilen Alex De Souza'ya müşteriler, "I love you Alex" diye tezahüratlarda bulundu. Alex'in imza günü de yoğun ilgi nedeniyle 2 saat kadar erken bitirilmişti.

BUGÜN ATAŞEHİR'DE
Alex'in programı bugün de devam edecek. Alex bu akşam Fenerbahçe Doğuş-CSKA maçını yarın da Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip edecek.



kendisine gelen imza ve fotoğraf çekme tekliflerini geri çevirdi. , adeta tarihi gecelerinden birini yaşadı.

Doğan SAVAŞ
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