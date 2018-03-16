Alex aşkı bambaşka!
İmza gününün ardından arkadaşları ile birlikte soluğu Etiler Nusret’te alan Alex müşterilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Mekan “I love you Alex" tezahüratıyla inledi
BUGÜN ATAŞEHİR'DE
Alex'in programı bugün de devam edecek. Alex bu akşam Fenerbahçe Doğuş-CSKA maçını yarın da Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip edecek.
Alex kendisine gelen imza ve fotoğraf çekme tekliflerini geri çevirdi. Etiler Nusret, adeta tarihi gecelerinden birini yaşadı.
Doğan SAVAŞ
Etiketler: Etiler Nusret , imza günü , Alex , İstanbul
- 16 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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